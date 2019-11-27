Son Dakika Haberleri: - ABD'de Petrokimya Tesisinde Patlama
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- ABD'de Petrokimya Tesisinde Patlama

6 saat önce

- ABD'de petrokimya tesisinde patlamaTEKSAS - ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan bir petrokimya tesisinde büyük bir patlama meydana geldi.

- ABD'de petrokimya tesisinde patlama

TEKSAS - ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan bir petrokimya tesisinde büyük bir patlama meydana geldi.

ABD'nin Teksas eyaletinin Port Neches ilçesinde bulunan bir petrokimya tesisinde büyük bir patlama meydana geldiği, ardından çıkan yangının tesisi kapladığı açıklandı. Nederland Gönüllü İtfaiye Departmanı, fabrika ve çevresindeki evlerden tahliyelerin yapıldığını açıkladı. Gece saatlerinde meydana gelen patlamada can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildiği aktarıldı.

- ABD'de Petrokimya Tesisinde Patlama

Amerika Birleşik Devletleri, İtfaiye, Teksas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:57 Kaynak: İHA
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