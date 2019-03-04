ABD'de Petrol Kule Sayısı 10 Adet Azaldı
1 saat önce
ABD’de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 1 Mart itibarıyla son bir haftada 10 adet düşüşle 843 adete geriledi. Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketi Baker Hughes’un (BH) haftalık verilerine göre, aynı dönemde doğal gaz kulesi sayısı 1 adet artışla 195 olarak açıklandı ve petrol ve doğal gaz sondaj kulelerinin toplam sayısı 9 adet […]The post ABD’de petrol kule sayısı 10 adet azaldı appeared first on Enerji Enstitüsü.
ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 1 Mart itibarıyla son bir haftada 10 adet düşüşle 843 adete geriledi.
Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketi Baker Hughes'un (BH) haftalık verilerine göre, aynı dönemde doğal gaz kulesi sayısı 1 adet artışla 195 olarak açıklandı ve petrol ve doğal gaz sondaj kulelerinin toplam sayısı 9 adet düşüşle 1,038 düzeyine geriledi.
Baker Hughes verilerine göre, petrol ve doğal gaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 57 adet arttı. Sondaj kulelerinin 1,015 adedi karada, 1 adedi iç sularda, 22 adedi ise açık sularda yer aldı.
Buna göre, Meksika Körfezinde sondaj kule sayısı 3 adet artışla 22'ye, Kanada'da sondaj kule sayısı 1 adet düşüşle 211'e geriledi. Kuzey Amerika'nın tamamında sondaj kule sayısı 10 adet düşüşle 1,249 adet düzeyine indi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:00
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