Son Dakika Haberleri: ABD'de petrol sondaj kule sayısı 1 adet arttı
Son Dakika Ekonomi ABD'de petrol sondaj kule sayısı 1 adet arttı

ABD'de petrol sondaj kule sayısı 1 adet arttı

1 saat önce

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol bohdaj kule sayısı 18 Ekim itibarıyla son bir haftada 1 adet artışla 713 adete yükseldi.

ABD'de petrol sondaj kule sayısı 1 adet arttı, System.String[]

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol bohdaj kule sayısı 18 Ekim itibarıyla son bir haftada 1 adet artışla 713 adete yükseldi.

Baker Hughes verilerine göre, aynı dönemde, ABD'de doğal gaz sondaj kulesi sayısı 6 adet düşüşle 137'ye geriledi ve böylece petrol ve doğal gaz sondaj toplam kule sayısı 5 adet artarak 851 düzeyine düştü. ABD'de petrol ve doğal  gaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 216 adet azaldı.

Sondaj kulelerinin 827 adedi karada, 2 adedi iç sularda, 22 adedi  ise açık sularda yer aldı.

Meksika Körfezinde sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 21'e, Kanada'da sondaj kule sayısı 3 adet düşüşle 143'e  ve böylece Kuzey Amerika'nın tamamında sondaj kule sayısı 8 adet düşüşle 994 düzeyine indi.

ABD'nin en büyük petrol üretim merkezi olan Teksas'ta kule sayısı 3 adet artışla 423'e, ABD'deki en büyük havza olan Permian'da kule sayısı 1 adet artışla 422'ye yükseldi.


Amerika Birleşik Devletleri, Baker Hughes, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:08 Kaynak: DHA
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