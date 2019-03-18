Son Dakika Haberleri: ABD'de Petrol Sondaj Kule Sayısı 1 Adet Azaldı

ABD'de Petrol Sondaj Kule Sayısı 1 Adet Azaldı

1 saat önce

ABD’de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı, 16 Mart itibarıyla 1 adet düşüşle 833 adete geriledi. Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketi Baker Hughes’un (BH) haftalık verilerine göre, aynı dönemde doğalgaz kulesi sayısı değişmeyerek 193 olarak açıklandı ve petrol ve doğalgaz sondaj kulelerinin toplam sayısı 1 adet düşüşle 1.026 düzeyine geriledi. Baker Hughes verilerine […]The post ABD’de petrol sondaj kule sayısı 1 adet azaldı appeared first on Enerji Enstitüsü.

ABD'de Petrol Sondaj Kule Sayısı 1 Adet Azaldı, System.String[]
ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı, 16 Mart itibarıyla 1 adet düşüşle 833 adete geriledi.

Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketi Baker Hughes'un (BH) haftalık verilerine göre, aynı dönemde doğalgaz kulesi sayısı değişmeyerek 193 olarak açıklandı ve petrol ve doğalgaz sondaj kulelerinin toplam sayısı 1 adet düşüşle 1.026 düzeyine geriledi.

Baker Hughes verilerine göre, petrol ve doğalgaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 36 adet arttı. Sondaj kulelerinin 1.001 adedi karada, 3 adedi iç sularda, 22 adedi ise açık sularda yer aldı.

Buna göre, Meksika Körfezi'nde sondaj kule sayısı değişmeyerek 22'de kalırken, Kanada'da sondaj kule sayısı 28 adet düşüşle 161'e geriledi. Kuzey Amerika'nın tamamında sondaj kule sayısı 29 adet düşüşle 1.287 adet düzeyine indi.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:10 

Baker Hughes, Amerika Birleşik Devletleri, Sektörel
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