Son Dakika Haberleri: ABD'de petrol sondaj kule sayısı yaklaşık 1 yılın en düşüğünde

ABD'de petrol sondaj kule sayısı yaklaşık 1 yılın en düşüğünde

1 saat önce

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 9 adet azaldı.

ABD'de petrol sondaj kule sayısı yaklaşık 1 yılın en düşüğünde, System.String[]
ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 9 adet azaldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:56 

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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