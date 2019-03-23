ABD'de petrol sondaj kule sayısı yaklaşık 1 yılın en düşüğünde
1 saat önce
ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 9 adet azaldı.
ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 9 adet azaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:56
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