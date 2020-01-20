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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 14 arttı
6 saat önce
ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta 14 adet artış gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:06 Kaynak: AA
ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta 14 adet artış gösterdi.
Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 11-17 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 14 adet artarak 673'e yükseldi.
Perşembe 64,87 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı Cuma günkü kapanışta 65,28 dolara çıkarken, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 58,83 dolardan günü tamamladı. WTI bir önceki gün 58,52 dolardan kapanmıştı.
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