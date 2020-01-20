ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 14 arttı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 14 arttı - Son Dakika Ekonomi

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 14 arttı

6 saat önce

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta 14 adet artış gösterdi.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 14 arttı, System.String[]

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta 14 adet artış gösterdi.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 11-17 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 14 adet artarak 673'e yükseldi.

Perşembe 64,87 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı Cuma günkü kapanışta 65,28 dolara çıkarken, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 58,83 dolardan günü tamamladı. WTI bir önceki gün 58,52 dolardan kapanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Baker Hughes, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:06 Kaynak: AA
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