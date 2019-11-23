Son Dakika Haberleri: ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 3 adet azaldı
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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 3 adet azaldı

7 saat önce

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 3 adet azaldı.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 3 adet azaldı, System.String[]

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 3 adet azaldı.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 16-22 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 3 azalarak 671'e düştü. Böylece, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısında 5 hafta üst üste azalma oldu.

Perşembe gününü 63,97 dolarla tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü yüzde 0,53 azalışla 63,63 dolardan kapattı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da dün yüzde 1,07 azalarak 57,95 dolar oldu. WTI bir önceki günü 58,58 dolardan tamamlamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Baker Hughes, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 09:36 Kaynak: AA
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