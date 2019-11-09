Son Dakika Haberleri: ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 7 adet azaldı
Son Dakika Ekonomi ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 7 adet azaldı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 7 adet azaldı

6 saat önce

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 7 adet azaldı.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 7 adet azaldı, System.String[]

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 7 adet azaldı.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 2-8 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 7 azalarak 684'e düştü.

Böylece, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısında 3 hafta üst üste azalma oldu.

Perşembe gününü 62,29 dolarla tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü yüzde 0,51 artışla 62,61 dolardan kapattı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da dün yüzde 0,51 artarak 57,44 dolar oldu. WTI bir önceki günü 57,15 dolardan tamamlamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Baker Hughes, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 09:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irak'ta ABD askeri üssüne 17 füze atıldı! Saldırı sonrası operasyon başlatıldı
ABD'deki 40 kişinin ölümüne neden olan elektronik sigara rahatsızlıklarının sebebi bulundu ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: NATO'nun devri kapanabilir Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki: İki yüzlülük yapıyorlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 15:54:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 7 adet azaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]