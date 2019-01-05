ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 8 Azaldı

ABD
'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen sondaj kulesi sayısı bu hafta 8 azaldı.
Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes
'un yayımladığı haftalık veriler, 28 Aralık-4 Ocak döneminde bir önceki haftaya göre ABD'de petrol sondaj kulesi sayısının 8 düşüşle 885'ten 877'ye gerilediğini gösterdi.
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısındaki azalışın ardından, cuma günü ham petrol fiyatlarında ise yükseliş yaşandı.
Dünya genelinde en yaygın olarak kullanılan Londra
Brent türü ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 57,41 dolardan tamamlarken, ABD'nin Batı Teksas
tipi ham petrolün varil fiyatı 48,31 dolar oldu.