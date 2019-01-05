Son Dakika Haberleri: ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 8 Azaldı

ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 8 Azaldı

1 saat önce

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen sondaj kulesi sayısı bu hafta 8 azaldı.

ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 8 Azaldı, System.String[]
ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen sondaj kulesi sayısı bu hafta 8 azaldı.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık veriler, 28 Aralık-4 Ocak döneminde bir önceki haftaya göre ABD'de petrol sondaj kulesi sayısının 8 düşüşle 885'ten 877'ye gerilediğini gösterdi.

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısındaki azalışın ardından, cuma günü ham petrol fiyatlarında ise yükseliş yaşandı.

Dünya genelinde en yaygın olarak kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 57,41 dolardan tamamlarken, ABD'nin Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı 48,31 dolar oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:37 Kaynak: AA

Baker Hughes, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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