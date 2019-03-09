Son Dakika Haberleri: ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 9 Azaldı

ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 9 Azaldı

1 saat önce

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 9 azaldı.

ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 9 Azaldı, System.String[]
ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 9 azaldı.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 2-8 Mart döneminde bir önceki haftaya göre 9 düşerek 834'e geriledi.

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısındaki azalışa rağmen, cuma günü ham petrol fiyatlarında düşüş görüldü. Bu düşüşte, Avrupa Merkez Bankası'nın bölgede daha fazla ekonomik sorunlar yaşanacağı sinyalini vermesi ve ABD iş gücü piyasasının yavaşlayarak şubat ayında neredeyse durma noktasına geldiği yönündeki veriler etkili oldu.

Uzmanlar bu durumun, Çin ekonomisinin neredeyse son 30 yılın en düşük büyümesini göstermesi ve yapılan görüşmelere karşın ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliğinin sona erdirilememesiyle birleşince, petrole olan talebi baskıladığını belirtti.

Dünya genelinde en yaygın olarak kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 65,17 dolardan, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise 56,06 dolardan kapattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:43 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



EYT'lilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mektup: Derdimiz Seçimle Değil, Geçimle İmamoğlu mu Yıldırım mı? 7 Araştırma Şirketi İstanbul Sonuçlarını Açıkladı

ABD Tehdit Etti, Türkiye S-400 İçin Tarih Verdi Kamuya 40 Bine Yakın Personel Alınacak! İşte Kadrolar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 11:25:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 9 Azaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]