Son Dakika Haberleri: ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Arttı

ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Arttı

1 saat önce

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, geçen hafta bir önceki haftaya göre 10 adet arttı.

ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Arttı, System.String[]
ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, geçen hafta bir önceki haftaya göre 10 adet arttı.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı verilere göre, petrol sondaj kulesi sayısı 19-25 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 10 adet artarak 862'ye yükseldi.

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısındaki artışın ardından, cuma günü ham petrol fiyatlarında düşüş yaşandı.

Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 61,57 dolardan, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise 53,55 dolardan kapattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:18 Kaynak: AA

Baker Hughes, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran Yaptırımların Üstesinden Gelmek ve Halkın Alım Gücünü Yükseltmek İçin Paradan 4 Sıfır Atacak Trump'ın Akıl Hocası Roger Stone Gözaltına Alındı

ABD'de Hükümet Krizi Çözüldü İngiltere, Venezuela'ya Ait Altınların Maduro Tarafından Çekilmesine İzin Vermedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 12:46:55. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Arttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]