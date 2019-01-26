ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Arttı

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, geçen hafta bir önceki haftaya göre 10 adet arttı.

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, geçen hafta bir önceki haftaya göre 10 adet arttı.



Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı verilere göre, petrol sondaj kulesi sayısı 19-25 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 10 adet artarak 862'ye yükseldi.



ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısındaki artışın ardından, cuma günü ham petrol fiyatlarında düşüş yaşandı.



Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 61,57 dolardan, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise 53,55 dolardan kapattı.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İran Yaptırımların Üstesinden Gelmek ve Halkın Alım Gücünü Yükseltmek İçin Paradan 4 Sıfır Atacak

Trump'ın Akıl Hocası Roger Stone Gözaltına Alındı

ABD'de Hükümet Krizi Çözüldü

İngiltere, Venezuela'ya Ait Altınların Maduro Tarafından Çekilmesine İzin Vermedi