ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Arttı
1 saat önce
ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 7 adet arttı.
ABD
'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 7 adet arttı.
Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes
'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 2-8 Şubat döneminde bir önceki haftaya göre 7 artarak 854'e yükseldi.
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısındaki artışın ardından, cuma günü ham petrol fiyatlarında düşüş yaşandı.
Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 62,16 dolardan, Batı Teksas
(WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise 52,62 dolardan kapattı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 09:21 Kaynak: AA
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