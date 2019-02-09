Son Dakika Haberleri: ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Arttı

ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Arttı

1 saat önce

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 7 adet arttı.

ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Arttı, System.String[]
ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 7 adet arttı.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 2-8 Şubat döneminde bir önceki haftaya göre 7 artarak 854'e yükseldi.

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısındaki artışın ardından, cuma günü ham petrol fiyatlarında düşüş yaşandı.

Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 62,16 dolardan, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise 52,62 dolardan kapattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 09:21 Kaynak: AA

Baker Hughes, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bitkisel Hayattaki Kadının Tecavüze Uğradığı Hastane İçin Kapatma Kararı ABD Donanması, İstanbul Boğazı'nı Kapak Fotoğrafı Yaptı

Bomba İddia: Türk Şirket, Venezuela'nın 900 Milyon Dolarlık Altınını Kaçırdı Ünlü Ayakkabıcı Onur Ateş, Barcelona'ya Sponsor Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 10:30:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Arttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]