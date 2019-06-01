Son Dakika Haberleri: ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı
Son Dakika Ekonomi Haber

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı

30 dakika önce

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 3 adet artış gösterdi.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı, System.String[]
ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 3 adet artış gösterdi.
Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 25 - 31 Mayıs'ta, bir önceki haftaya göre 3 artarak 800'e yükseldi.
Perşembe 65,96 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı dünkü kapanışta 62,75 dolara düşerken Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı günü 53,24 dolardan tamamladı. WTI bir önceki gün 56,31 dolardan kapanmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:18 Kaynak: AA
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbulkart, market alışverişlerinde de kullanılabilecek Domatesin fiyatı dibi gördü, üretici önlem istedi Aslı Enver, final yapan İstanbullu Gelin'e veda mesajıyla duygulandırdı Kayıp çoban, köpeğinin kenarında havladığı gölette ölü bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 11:48:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]