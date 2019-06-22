ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı
1 saat önce
ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 adet artış gösterdi.
ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 adet artış gösterdi.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 09:53
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