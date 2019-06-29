Son Dakika Haberleri: ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı
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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı

1 saat önce

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 adet artış gösterdi.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı, System.String[]
ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 adet artış gösterdi.
Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 22 -28 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 4 artarak 793'e yükseldi.
Perşembe 66,09 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı dünkü kapanışta 64,87 dolara gerilerken, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 58,13 dolardan günü tamamladı. WTI bir önceki gün 59,26 dolardan kapanmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 08:59 Kaynak: AA
Baker Hughes, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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