Son Dakika Haberleri: ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı
Son Dakika Ekonomi Haber

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı

32 dakika önce

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 6 adet arttı.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı, System.String[]
ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 6 adet arttı.
Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 10-16 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 6 adet artarak 770'e yükseldi.
Perşembe günü 58,38 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı dün kapanışta 58,64 dolara çıktı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 54,87 dolardan günü tamamladı. WTI'nin varil fiyatı önceki günü 54,47 dolardan kapatmıştı.
Amerika Birleşik Devletleri, Baker Hughes, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 09:19 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'de suçsuz yere 26 yıl hapis yatan kişiye 7,2 milyon lira tazminat ödenecek
İsrail'den Müslüman kongre üyelerine giriş yasağı 3 günlük köpek yavrularını poşete koyup çöpe atan vicdansız kadın kamerada Müşterek Harekat Merkezi önümüzdeki hafta tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 09:51:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]