ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı
12 dakika önce
ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 6 adet arttı.
ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 6 adet arttı.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 09:37
ABD'de suçsuz yere 26 yıl hapis yatan kişiye 7,2 milyon lira tazminat ödenecek İsrail'den Müslüman kongre üyelerine giriş yasağı 3 günlük köpek yavrularını poşete koyup çöpe atan vicdansız kadın kamerada Müşterek Harekat Merkezi önümüzdeki hafta tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak