Son Dakika Haberleri: ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

1 saat önce

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 azaldı.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı, System.String[]
ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 azaldı.
Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 8-14 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 1 azalarak 788'e düştü.
Perşembe 61,67 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı dünkü kapanışta 62,30 dolara çıkarken, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 52,54 dolardan günü tamamladı. WTI bir önceki gün 52,27 dolardan kapanmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 08:52 Kaynak: AA
Baker Hughes, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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