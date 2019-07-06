Son Dakika Haberleri: ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

1 saat önce

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 5 adet azalış gösterdi.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı, System.String[]
ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 5 adet azalış gösterdi.
Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 29 Haziran-5 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 5 azalarak 788'e düştü.
Perşembe günü 63,30 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı dünkü kapanışta 64,23 dolara çıkarken, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 57,34 dolardan günü tamamladı. WTI bir önceki gün 56,80 dolardan kapanmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:09 Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, Baker Hughes, Ekonomi
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