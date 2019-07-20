ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
41 dakika önce
ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 5 adet azalış gösterdi.
ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 5 adet azalış gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 09:07
İran'ın alıkoyduğu petrol tankerinin şirketinden açıklama geldi! ABD basınından çarpıcı iddia: Trump Türkiye için harekete geçti! ABD Başkanı Trump'tan kriz çıkartacak sözler: İran, beladan başka bir şey değil ABD Kongresi'nde "karanlık ruhları kovan" dua okundu