Son Dakika Haberleri: ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

1 saat önce

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 6 adet azaldı.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı, System.String[]
ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 6 adet azaldı.
Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 3-9 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 6 adet azalarak 764'e geriledi.
Perşembe günü 57,38 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı dün kapanışta 58,29 dolara çıktı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 54,22 dolardan günü tamamladı. WTI'nin varil fiyatı önceki günü 52,54 dolardan kapatmıştı.
Amerika Birleşik Devletleri, Baker Hughes, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 10:50 Kaynak: AA
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