ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
27 dakika önce
ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 16 adet azaldı.
ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 16 adet azaldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 10:15
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