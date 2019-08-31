Son Dakika Haberleri: ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

4 saat önce

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 12 adet azaldı.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı, System.String[]

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 12 adet azaldı.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 24-30 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 12 adet azalarak 742'ye geriledi.

Söz konusu azalış son 9 haftadaki 8'inci düşüş olurken, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı ağustos ayında toplam 34 adet azaldı ve mart ayından bu yana en büyük aylık düşüş olarak kayıtlara geçti.

Petrol sondaj kulesi sayısındaki düşüşe rağmen, ABD'nin Florida eyaletini vurması beklenen Dorian kasırgası ham petrol fiyatlarını olumsuz etkiledi.

Perşembe günü 61,08 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı dünü yüzde 3,27 kayıpla 59,08 dolardan tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da dünü yüzde 2,73 düşüşle 55,16 dolardan tamamladı. WTI önceki gün 56,71 dolardan kapanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 10:34 Kaynak: AA
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