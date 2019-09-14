Son Dakika Haberleri: ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

48 dakika önce

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 5 adet azalış gösterdi.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı, System.String[]

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 5 adet azalış gösterdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 10:55 
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