ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 14 adet azalış gösterdi.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 14-20 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 14 azalarak 719'a indi.

Perşembe 64,84 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı dünkü kapanışta 64,58 dolara gerilerken, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 58,36 dolardan günü tamamladı. WTI bir önceki gün 58,71 dolardan kapanmıştı.