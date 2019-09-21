Son Dakika Haberleri: ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
Son Dakika Ekonomi Haber

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

1 saat önce

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 14 adet azalış gösterdi.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı, System.String[]

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 14 adet azalış gösterdi.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 14-20 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 14 azalarak 719'a indi.

Perşembe 64,84 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı dünkü kapanışta 64,58 dolara gerilerken, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 58,36 dolardan günü tamamladı. WTI bir önceki gün 58,71 dolardan kapanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Baker Hughes, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 07:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'tan yeni açıklama: İran'daki 15 hedefi vurmaya hazırım ama acelem yok
Husiler, Suudi Arabistan'a hava saldırılarını durdurduklarını duyurdu Trump'ın temsilcisi Netanyahu ile Yüzyılın Anlaşması'nı görüştü Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesi Fırat'ın doğusunda ve batısında hareketlilik arttı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 09:12:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]