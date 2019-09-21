Son Dakika Haberleri: ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

33 dakika önce

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 14 adet azalış gösterdi.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı, System.String[]

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 14 adet azalış gösterdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:30 
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