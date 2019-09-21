ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
33 dakika önce
ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 14 adet azalış gösterdi.
ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 14 adet azalış gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:30
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