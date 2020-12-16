ABD'de Pfizer aşısı yapılan bir sağlık çalışanı hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

ABD'de Pfizer aşısı yapılan bir sağlık çalışanı hastaneye kaldırıldı

16.12.2020 23:48

ABD'nin Alaska eyaletinde, Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısı yapılan bir sağlık çalışanı şiddetli alerjik reaksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

New York Times (NYT) gazetesinin isimsiz bir kaynağa dayandırdığı haberine göre Alaska eyaletinde bir sağlık çalışanı, Pfizer-BioNTech aşısını olduktan sonra salı günü şiddetli biçimde alerjik reaksiyon gösterdi. Hastaneye kaldırılan kişinin şu anki durumu stabil olarak değerlendirildi.

BENZER DURUM İNGİLTERE'DE DE GÖRÜLMÜŞTÜ

ABD'li sağlık çalışanının aşıya verdiği reaksiyonunun, geçen hafta İngiltere'de iki sağlık çalışanında aşıdan sonra görülen reaksiyonlara benzediği ifade edildi. Alaskalı sağlık çalışanının ilaçlara alerjisi olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

ABD'de geçen pazartesi günü yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplu aşılama başlamıştı. Pfizer-BioNTech ortaklığında geliştirilen aşı, ilk etapta sağlık çalışanları ve huzurevleri sakinlerine yapılıyor.

ABD'de Pfizer aşısı yapılan bir sağlık çalışanı hastaneye kaldırıldı

Amerika Birleşik Devletleri, New York Times, Alaska, Pfizer, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de Pfizer aşısı yapılan bir sağlık çalışanı hastaneye kaldırıldı - Son Dakika Dünya


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