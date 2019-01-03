ABD'de Piyasalar Açılış Öncesi İşlemlerde Sert Düştü
42 dakika önce
– Apple'ın, Çin'deki performansınıdaki düşüş sonrası, yılın ilk çeyreği için kar beklentisini düşürmesiyle ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesinde sert düştü.
– Apple
'ın, Çin
'deki performansınıdaki düşüş sonrası, yılın ilk çeyreği için kar beklentisini düşürmesiyle ABD
hisse senedi piyasaları açılış öncesinde sert düştü. Beklentinin altında açıklanan Satın Alma Yöneticileri Endeksi'de yatırımcılarda endişeye sebep oldu.
Gelişmeler etkisiyle, Dow Jones
yüzde 1.59, Nasdaq yüzde 2.74 ve S&P yüzde 1.64 düştü. Dolar Euro karşısında yüzde 0.10 kayıpla 1.1357 değerinden işlem görüyor. - İstanbul
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:54 Kaynak: DHA
Dev Şirketin CEO'su Açıkladı: Apple Çin Ekonomisindeki Zayıflamadan Etkilendi
Bircan Bali'den Bomba İddia: Hamile Olan Ebru Gündeş Amerika'da Doğum Yapacak
Çin'de Oynayan Eski Beşiktaşlı Tosic, Dönüş Hazırlığı Yapıyor
ABD'li Heyet Ankara Adliyesi'nde! Tutuklu FETÖ Sanıklarının İfadesine Başvuracaklar