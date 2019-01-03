Son Dakika Haberleri: ABD'de Piyasalar Açılış Öncesi İşlemlerde Sert Düştü

ABD'de Piyasalar Açılış Öncesi İşlemlerde Sert Düştü

42 dakika önce

– Apple'ın, Çin'deki performansınıdaki düşüş sonrası, yılın ilk çeyreği için kar beklentisini düşürmesiyle ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesinde sert düştü.

ABD'de Piyasalar Açılış Öncesi İşlemlerde Sert Düştü, System.String[]
Apple'ın, Çin'deki performansınıdaki düşüş sonrası, yılın ilk çeyreği için kar beklentisini düşürmesiyle ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesinde sert düştü. Beklentinin altında açıklanan Satın Alma Yöneticileri Endeksi'de yatırımcılarda endişeye sebep oldu.

Gelişmeler etkisiyle, Dow Jones yüzde 1.59, Nasdaq yüzde 2.74 ve S&P yüzde 1.64 düştü. Dolar Euro karşısında yüzde 0.10 kayıpla 1.1357 değerinden işlem görüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:54 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Apple, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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