ABD'de piyasalar ikinci kez devre kesti

Kovid-19 salgınına ilişkin endişeler nedeniyle piyasalardaki negatif seyir sürerken, S&P 500 endeksinin açılışın ardından yüzde 7 düşmesiyle devre kesici uygulaması bu hafta ikinci kez devreye girdi ve işlemler 15 dakika süreyle durduruldu.