ABD'de piyasalar ikinci kez devre kesti
22 dakika önce
Kovid-19 salgınına ilişkin endişeler nedeniyle piyasalardaki negatif seyir sürerken, S&P 500 endeksinin açılışın ardından yüzde 7 düşmesiyle devre kesici uygulaması bu hafta ikinci kez devreye girdi ve işlemler 15 dakika süreyle durduruldu.
Kovid-19 salgınına ilişkin endişeler nedeniyle piyasalardaki negatif seyir sürerken, S&P 500 endeksinin açılışın ardından yüzde 7 düşmesiyle devre kesici uygulaması bu hafta ikinci kez devreye girdi ve işlemler 15 dakika süreyle durduruldu.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:25
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