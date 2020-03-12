ABD'de piyasalar ikinci kez devre kesti - Son Dakika
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ABD'de piyasalar ikinci kez devre kesti

22 dakika önce

Kovid-19 salgınına ilişkin endişeler nedeniyle piyasalardaki negatif seyir sürerken, S&P 500 endeksinin açılışın ardından yüzde 7 düşmesiyle devre kesici uygulaması bu hafta ikinci kez devreye girdi ve işlemler 15 dakika süreyle durduruldu.

ABD'de piyasalar ikinci kez devre kesti, System.String[]

Kovid-19 salgınına ilişkin endişeler nedeniyle piyasalardaki negatif seyir sürerken, S&P 500 endeksinin açılışın ardından yüzde 7 düşmesiyle devre kesici uygulaması bu hafta ikinci kez devreye girdi ve işlemler 15 dakika süreyle durduruldu.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:25 
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