ABD'de pizza firması Dominos, Covid-19 salgını yüzünden evlere dağıtım için 10 bin işçi alacak - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'de pizza firması Dominos, Covid-19 salgını yüzünden evlere dağıtım için 10 bin işçi alacak - Son Dakika Dünya

ABD'de pizza firması Dominos, Covid-19 salgını yüzünden evlere dağıtım için 10 bin işçi alacak

6 saat önce

ABD’de pizza firması Dominos, Covid-19 salgını nedeni ile evlerinden dışarı çıkamayanlara daha hızlı servis yapmak için yeni 10 bin işçi istihdam edecek

ABD'de pizza firması Dominos, Covid-19 salgını yüzünden evlere dağıtım için 10 bin işçi alacak, System.String[]

ABD'de pizza firması Dominos, Covid-19 salgını nedeni ile evlerinden dışarı çıkamayanlara daha hızlı servis yapmak için 10 bin yeni işçi istihdam edecek.


ABD genelinde seyahat ve perakende sektörlerinde işten çıkarmalar yaşanırken, ülkenin ünlü hazır yiyecek firması Dominos, duyulan ihtiyaç üzerine evlerinden çıkamayanlara hizmet için 10 bin yeni işçi istihdam edeceğini duyurdu.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:13 

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