ABD'de pole pozisyonu Bottas'ın

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 19. yarışı ABD Grand Prix'sine Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas, ilk sıradan başlayacak.
Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5,5 kilometrelik Amerika Pisti'nde yapılacak yarışın sıralama turlarının en iyi derecesine, 1 dakika 32.029 saniyeyle Valtteri Bottas imza attı.
Bottas'ın 0.012 saniye gerisindeki Ferrari sürücüsü Sebastian Vettel 2'nci, 0.067 saniye arkasındaki Red Bull-Honda'dan Max Verstappen ise 3. oldu.
Mercedes'in şampiyona lideri sürücüsü Lewis Hamilton da 1: 32.321'lik zamanıyla 5. sırayı aldı.
Hamilton, takım arkadaşı Bottas'tan 4 puan fazla aldığı takdirde kariyerinin 6. şampiyonluğa ulaşacak.
ABD Grand Prix'si TSİ 22.10'da başlayacak.