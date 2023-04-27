Amerika'da polisin dur ihtarını dinlemeyen araç alev aldı! 84 yaşındaki sürücüyü yanan araçtan polis ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Amerika'da polisin dur ihtarını dinlemeyen araç alev aldı! 84 yaşındaki sürücüyü yanan araçtan polis ekipleri kurtardı

27.04.2023 13:56

Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana gelen olayda, aracının tekerleğinden kıvılcımlar saçarak patlak bir lastikle yoluna devam eden araçta yangın çıktı. Polis memurlarının dur ihtarını dinlemeyen 84 yaşındaki sürücü alevler içinde kalınca polis ekipleri tarafından çıkarıldı.

Olay, ülkenin Wisconsin eyaletinde bulunan Kenosha şehrinde dün meydana geldi. Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 21: 00 civarı departmana bağlı polis memurları, tekerleğinden kıvılcımlar saçarak patlak bir lastikle trafikte seyreden bir minivan tespit etti.

POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMADI

84 yaşındaki sürücüsünün polisin 'dur' ihtarına uymadığı araçta yangın çıktı ve araç alevler içinde kaldı. Kısa bir süre sonra duran araca koşan polis memurları, yaşlı sürücüyü alevler içindeki araçtan kurtararak güvenli bir yere çekti. Olayda kimsenin yara almadığı ifade edildi.

ABD'de polis 84 yaşındaki sürücüyü yanan araçtan böyle kurtardı
ABD'de polis 84 yaşındaki sürücüyü yanan araçtan böyle kurtardı
ABD'de polis 84 yaşındaki sürücüyü yanan araçtan böyle kurtardı
ABD'de polis 84 yaşındaki sürücüyü yanan araçtan böyle kurtardı
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Amerika'da polisin dur ihtarını dinlemeyen araç alev aldı! 84 yaşındaki sürücüyü yanan araçtan polis ekipleri kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amerika'da polisin dur ihtarını dinlemeyen araç alev aldı! 84 yaşındaki sürücüyü yanan araçtan polis ekipleri kurtardı - Son Dakika
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