- ABD'de polis bıçaklı saldırganı öldürünce protestolar başladı - Son Dakika

- ABD'de polis bıçaklı saldırganı öldürünce protestolar başladı

WASHINGTON - ABD'nin Pensilvanya eyaletinde, bir polis memurunun bıçakla kendisine doğru koşan şahsa ateş edip öldürmesinin ardından protestolar başladı.

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Lancaster kentinde bir polis memuru kendisine doğru koşan bıçaklı şahsı silahla vurarak öldürüldü. Black Lives Matter göstericileri hayatını kaybeden 27 yaşındaki Ricardo Munoz için adalet talebiyle Pennsylvania'da sokaklara döküldü. Polis karakolu önüne akın eden göstericiler, "Bize ateş etmeyin" şeklinde sloganlar attı. Bazı sosyal medya görüntülerinde, protestocuların camları kırıp polis arabasına saldırdıkları görüldü.

Protestocular, öldürülen şahsın otizmli olduğunu iddia etti. Savcılık ise Munoz'un zihinsel olarak yetersiz olduğunu gösteren hiçbir kanıt bulunmadığı bilgisini verdi. Göstericiler ayrıca polisi, kaldırılmadan önce cesedi sokakta saatlerce bekletmekle suçladı.

Protestoların ardından Lancaster Bölge Savcılığı olayla ilgili polisin üzerinde yer alan vücut kamerası görüntülerini yayınladı. Kamera görüntülerinde Munoz'un elinde bıçakla polisin arkasından koştuğu ve polisin birkaç el ateş etmesinin ardından yere düştüğü görülüyor. Polisin yerel saatle 16.15 sıralarında aile içi şiddet ihbarı üzerine olay yerine geldiği ve olayın yaşandığı bildirildi. Savcılık, polisin güç kullanımının haklı olup olmadığını belirlemek için olayın araştırıldığını açıkladı. Ancak ön soruşturmada bıçaklı şahsın öldürülmeden önce polisin hayatı için tehlike oluşturduğu kaydedildi.

Bölge Savcısı Heather Adams, ofisinin olayla ilgili diğer tüm ayrıntıları zamanı gelince açıklayacağını söyleyerek, protestocuları barışçıl kalmaya davet etti. Adams, şiddet ve mülke zarar vermenin güvenlik ve refah için hiçbir amaca hizmet etmeyeceği uyarısında bulundu.