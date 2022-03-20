ABD'de polis helikopterinin düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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ABD'de polis helikopterinin düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı

20.03.2022 11:43
ABD'de polis helikopterinin düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı

ABD'de polis helikopterinin ormanlık alana düşmesi sonucu 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD'de polis helikopterinin ormanlık alana düşmesi sonucu 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Los Angeles County İtfaiye Departmanından yapılan açıklamaya göre, Los Angeles Şerif Departmanına ait bir helikopter, Angeles Ulusal Ormanı'na düştü.

Şerif Alex Villanueva, Angeles Ulusal Ormanı'na düşen helikopterden 6 kişinin yaralı olarak çıkarıldığını ve birinin durumunun ağır olduğunu belirtti.

Yaralıların tedavi edilmek üzere Pomona Valley Tıp Merkezi'ne kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: ABD'de polis helikopterinin düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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