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ABD'de polis, ikinci kattan atılan 1 aylık bebeği tuttu - Son Dakika

ABD'de polis, ikinci kattan atılan 1 aylık bebeği tuttu

20.09.2021 02:24
ABD'de polis, ikinci kattan atılan 1 aylık bebeği tuttu, System.String[]

ABD'nin New Jersey eyaletinde Eduardo Matute adlı polis, geçen Cumartesi günü bir kişinin ikinci kat balkonundan attığı 1 aylık bebeği yere düşmeden yakalayarak hayatını kurtardı.

ABD'nin New Jersey eyaletinde Eduardo Matute adlı polis, geçen Cumartesi günü bir kişinin ikinci kat balkonundan attığı 1 aylık bebeği yere düşmeden yakalayarak hayatını kurtardı.

Hudson İlçe Savcılığı yaptığı açıklamada, Jersey City kentinde 18 Eylül günü bir apartmanın ikinci katındaki bir kişinin 1 aylık bebeği aşağı atmakla tehdit ettiğini ve polisin ihbar üzerine olay yerine geldiğini belirtti. Savcılık, polisin önce balkondaki kişiyle arabuluculuk yapmaya çalıştığını ancak şüpheli şahsın bebeği ikinci kat balkonundan yine de attığını ve Eduardo Matute adlı polisin hızlı davranarak bebeği yere düşmeden tuttuğunu ifade etti. Savcılık sosyal medya hesabından "Bugün bu bebeği güvende tutmak için kahramanca davranan Jersey Şehri Polis Memurlarının çabaları için minnettar hissediyoruz. Teşekkürler JCPD!" mesajını paylaştı.

Jersey City Belediye Başkanı Steven Fulop ise yaptığı açıklamada polise teşekkür ederek "Olay yerine gelen ekipler kısa sürede müdahale ederek bebeği yakalamayı başardı. Neyse ki bebeğe fiziksel bir zarar gelmemiş" ifadelerini kullandı. Zanlının cinayete teşebbüs, ağır yaralama ve çocuğun sağlığını tehlikeye atmak suçlarından gözaltına alındığı belirtildi.


ABD'de polis, ikinci kattan atılan 1 aylık bebeği tuttu
ABD'de polis, ikinci kattan atılan 1 aylık bebeği tuttu

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Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya ABD'de polis, ikinci kattan atılan 1 aylık bebeği tuttu - Son Dakika Dünya


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