ABD'de polis, kanıtları paketlerken zehirlenerek bayıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'de polis, kanıtları paketlerken zehirlenerek bayıldı - Son Dakika

ABD'de polis, kanıtları paketlerken zehirlenerek bayıldı

6 saat önce

ABD'de polis memuru, operasyon kapsamında ele geçirilen delilleri paketlediği sırada maruz kaldığı 'fentanil' adlı kimyasal madde nedeniyle bayıldı.

ABD'de polis, kanıtları paketlerken zehirlenerek bayıldı, System.String[]

ABD'de polis memuru, operasyon kapsamında ele geçirilen delilleri paketlediği sırada maruz kaldığı 'fentanil' adlı kimyasal madde nedeniyle bayıldı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, polisin yere yığılması sonrası meslektaşlarının yardımına koştuğu görüldü.

ABD'nin Oklahoma eyaletindeki Bartlesville ilçesindeki polis merkezinde, uyuşturucu operasyonu kapsamında ele geçirilen delilleri paketleyen polis memuru, maruz kaldığı fentanil maddesi yüzünden baygınlık geçirdi. Yere yığılan polis memurunun yardımına meslektaşları koştu. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Fentanil'in, 1950'lerin sonunda Belçika'da sentez edildiği ve morfinden yaklaşık 80 kat daha güçlü olarak bilinen kimyasal madde olduğu belirtiliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polis memrunun paketleme görüntüleri

Polisin bayılma anları

Diğer polis memurlarının yardıma gelme anları

Baygın memrun sedye ile görtürülme anları


Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:41 Kaynak: DHA
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