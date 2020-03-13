ABD'de polis, kanıtları paketlerken zehirlenerek bayıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'de polis, kanıtları paketlerken zehirlenerek bayıldı - Son Dakika

ABD'de polis, kanıtları paketlerken zehirlenerek bayıldı

6 saat önce

ABD'de polis, kanıtları paketlerken zehirlenerek bayıldıABD, (DHA) ? ABD'de polis memuru, operasyon kapsamında ele geçirilen delilleri paketlediği sırada maruz kaldığı 'fentanil' adlı kimyasal madde nedeniyle bayıldı.

ABD'de polis, kanıtları paketlerken zehirlenerek bayıldı

ABD, (DHA) ? ABD'de polis memuru, operasyon kapsamında ele geçirilen delilleri paketlediği sırada maruz kaldığı 'fentanil' adlı kimyasal madde nedeniyle bayıldı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, polisin yere yığılması sonrası meslektaşlarının yardımına koştuğu görüldü.

ABD'nin Oklahoma eyaletindeki Bartlesville ilçesindeki polis merkezinde, uyuşturucu operasyonu kapsamında ele geçirilen delilleri paketleyen polis memuru, maruz kaldığı fentanil maddesi yüzünden baygınlık geçirdi. Yere yığılan polis memurunun yardımına meslektaşları koştu. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Fentanil'in, 1950'lerin sonunda Belçika'da sentez edildiği ve morfinden yaklaşık 80 kat daha güçlü olarak bilinen kimyasal madde olduğu belirtiliyor.

ABD'de polis, kanıtları paketlerken zehirlenerek bayıldı

Amerika Birleşik Devletleri, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Brezilya Devlet Başkanı Bolsonara'da koronavirüs çıktı, Beyaz Saray acil toplanıyor ABD için en kötü koronavirüs salgını senaryosu: 1,7 milyon kişi ölebilir Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı haberlerini yalanladı ABD Dışişleri Bakanlığı, Pekin'in Covid-19 suçlaması üzerine Çinli büyükelçiyi çağırdı

Son Dakika Haberleri
21:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Macron ve Merkel ile 17 Mart'ta yapacağı zirve, koronavirüs nedeniyle...
21:58 Geriatrik Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Alakavuklar'dan uyarı Açıklaması
21:56 AK Partili Ravza Kavakçı Kan'dan Rektör Hamdullah Şevli'ye ziyaret
21:56 El Salvador Kovid-19 nedeniyle ulusal acil durum ilan etti
21:54 ABD'de Ulusal Acil Durum ilan edilmesi bekleniyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 21:59:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de polis, kanıtları paketlerken zehirlenerek bayıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]