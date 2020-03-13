ABD?de polis, kanıtları paketlerken zehirlenerek bayıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD?de polis, kanıtları paketlerken zehirlenerek bayıldı - Son Dakika Dünya

ABD?de polis, kanıtları paketlerken zehirlenerek bayıldı

6 saat önce

? ABD'de polis memuru, operasyon kapsamında ele geçirilen delilleri paketlediği sırada maruz kaldığı 'fentanil' adlı kimyasal madde nedeniyle bayıldı.

ABD?de polis, kanıtları paketlerken zehirlenerek bayıldı, System.String[]

? ABD'de polis memuru, operasyon kapsamında ele geçirilen delilleri paketlediği sırada maruz kaldığı 'fentanil' adlı kimyasal madde nedeniyle bayıldı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, polisin yere yığılması sonrası meslektaşlarının yardımına koştuğu görüldü.ABD'nin Oklahoma eyaletindeki Bartlesville ilçesindeki polis merkezinde, uyuşturucu operasyonu kapsamında ele geçirilen delilleri paketleyen polis memuru, maruz kaldığı fentanil maddesi yüzünden baygınlık geçirdi. Yere yığılan polis memurunun yardımına meslektaşları koştu. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Fentanil'in, 1950'lerin sonunda Belçika'da sentez edildiği ve morfinden yaklaşık 80 kat daha güçlü olarak bilinen kimyasal madde olduğu belirtiliyor.

- Abd

Amerika Birleşik Devletleri, Polis, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:50 Kaynak: DHA
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