ABD'de uçak kaçırıldı

- ABD'de polis, kimliği açıklanmayan bir şahıs tarafından kaçırılan uçağın, Missisipi eyaletinde bir markete düşürülmekle tehdit edildiğini söyledi.

Kaynak: İHA

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