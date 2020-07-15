ABD'de polis memuru 3 haftalık bebeği ölümden böyle kurtardı - Son Dakika

ABD'de polis memuru 3 haftalık bebeği ölümden böyle kurtardı

ABD'nin Michigan eyaletinde bir polis memurunun, solunum yetmezliği çeken 3 haftalık bebeği kurtardığı anlar kameraya yansıdı.

ABD'nin Michigan eyaletinde bir polis memurunun, solunum yetmezliği çeken 3 haftalık bebeği kurtardığı anlar kameraya yansıdı.

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ABD'nin Michigan eyaletindeki Sterling Heights kentinde bir polis memuru, solunum yetmezliği çeken 3 haftalık bebeği, boğulmaktan son anda kurtardı. Aileyi sakinleştirdikten sonra bebeğe müdahale eden polis memuru Cameron Maciejewski, solunum yetmezliği çeken 3 haftalık bebeği, ilk yardım uygulayarak boğulmaktan kurtardı. Sterling Heights Polis Departmanı, "Memur Maciejewski'nin hızlı, sakin, hayat kurtarıcı eylemleri olmasaydı, bu olayın sonucu trajik bir şekilde farklı olabilirdi. Memur sadece bebeği kurtarmakla kalmadı, aileyi teselli eden olağanüstü bir iş çıkardı" açıklamasında bulundu.

"SOĞUM KANLILIĞIMI KAYBETSEYDİM SONUÇ KÖTÜ OLURDU"

3 aylık bebeği ölümden son anda kurtaran Cameron Maciejewski, " Soğukkanlılığımı kaybetseydim, sonuç daha kötü olurdu"dedi.

- Kara

Amerika Birleşik Devletleri, Michigan, Memur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 12:52 Kaynak: DHA

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