ABD'de emniyet şeridinde rutin trafik kontrolü gerçekleştiren polis, ezilme tehlikesi yaşadı - Son Dakika
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ABD'de emniyet şeridinde rutin trafik kontrolü gerçekleştiren polis, ezilme tehlikesi yaşadı

03.05.2023 16:36

ABD'nin Virginia eyaletinde bir polis memuru, emniyet şeridindeki bir aracın sürücüsüyle konuşurken, karşı şeritten gelen bir araç aniden savruldu ve polis memuru, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Fairfax County'de bir polis memuru, emniyet şeridindeyken ölümden döndü. Polisin bir aracın sürücüsüyle konuştuğu sırada karşı şeritte virajı dönen aşırı hızlı bir araç savrulmaya başladı. Durumu fark eden polis memuru kaçmaya çalışırken, kontrolden çıkan araç önce sivil araca sonra polise ve polis aracına çarptı.

ÖLÜMDEN KIL PAYI KURTULDU

Yere düşen polis memuru ezilmekten kıl payı kurtulurken, o anlar polis aracının kamerasına saniye saniye yansıdı. Fairfax County Polis Departmanından yapılan açıklamada, karşı yönden savrularak gelen aracın sürücüsü, araçtaki 2 kişi ve polis memurunun yaralandığı, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA
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ABD'de trafik kazası: Polis memuru kıl payı kurtuldu ABD'de trafik kazası: Polis memuru kıl payı kurtuldu

Amerika Birleşik Devletleri, Virginia, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD'de emniyet şeridinde rutin trafik kontrolü gerçekleştiren polis, ezilme tehlikesi yaşadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de emniyet şeridinde rutin trafik kontrolü gerçekleştiren polis, ezilme tehlikesi yaşadı - Son Dakika
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