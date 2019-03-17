Son Dakika Haberleri: ABD'de Polis Müdüründen Camide 'Destek' Konuşması

ABD'de Polis Müdüründen Camide 'Destek' Konuşması

34 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri'nde Diyanet Merkezi'nde kılınan Cuma namazı sonrası söz alan emniyet müdürü, Müslüman toplumuna başsağlığı dileğinde bulunurken, "Bugün burada kardeşlerimleyim.

ABD'de Polis Müdüründen Camide 'Destek' Konuşması, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri'nde Diyanet Merkezi'nde kılınan Cuma namazı sonrası söz alan emniyet müdürü, Müslüman toplumuna başsağlığı dileğinde bulunurken, "Bugün burada kardeşlerimleyim. Katliamın kurbanı kardeşlerimizi anıyoruz, onlar artık bizimle değil ancak biz onların yaptıkları iyilikleri yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Maryland eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezi'nde kılınan Cuma namazında 3 dilde hutbe verildi. Hutbenin ardından kılınan namaza, ABD'li polislerin de katıldığı görüldü.

Namaz sonrası ise Maryland Emniyet Müdürü Hank Stawinski, cemaata hitap etti. Stawinski, Yeni Zelanda'daki katliamda hayatını kaybedenler için başsağlığında bulunarak, "Bugün burada kardeşim İmam Ali ile evimde beraberim. Burada onunla, barış için duada bulundum. İnşallah, iyilik tutkunu olmaya devam edeceğiz. Yapacağınız iyilikleri yapmaya devam etmenizi istiyorum ve sonra bugün, bir iyilik daha yapın, böylece hayatını kaybeden kardeşlerimizin yasını tutmamıza rağmen onların şu an bizim sahip olduğumuz vakitleri olsaydı yapacakları iyiliklerden mahrum kalmayalım. Katliamda hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Ben, sen yok; biz hep beraber evimizi ve ailemizi koruyacağız" dedi. - Deniz

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 05:50 Kaynak: DHA

Polis, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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