ABD'de polis, New York ve Washington DC'de 5 evsizi öldüren zanlıyı arıyor - Son Dakika
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ABD'de polis, New York ve Washington DC'de 5 evsizi öldüren zanlıyı arıyor

14.03.2022 17:08
ABD'de polis, New York ve Washington DC'de 5 evsizi öldüren zanlıyı arıyor

NEW ABD'nin New York ve Washington DC şehirlerinde polis, son iki haftada 5 evsizi öldüren seri katili arıyor.

NEW ABD'nin New York ve Washington DC şehirlerinde polis, son iki haftada 5 evsizi öldüren seri katili arıyor.

New York Belediye Başkanı Eric Adams ile Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser tarafından yapılan ortak açıklamada, 3-12 Mart arasında Washington'da 3, New York'ta silah ile öldürülen 2 evsizin katilinin tek bir kişi olduğuna inanıldığı belirtildi.

Açıklamada, her 5 saldırıda da "failin öldürme şeklinin her bir cinayette yer alan genel durum ve kurbanların koşulları ile elde edilen kanıtların" benzer olduğu bildirildi.

Şehirlerdeki evsiz nüfusun saldırıya en açık grup olduğuna işaret edilen açıklamada, söz konusu zanlının en kısa zamanda yakalanarak adalete teslim edilmesi için polis teşkilatlarının ortak çalıştığı kaydedildi.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Washington, New York, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de polis, New York ve Washington DC'de 5 evsizi öldüren zanlıyı arıyor - Son Dakika


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