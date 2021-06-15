Üye Girişi
ABD'de polis şiddetini protesto eden göstericilerin üzerine araç sürüldü: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

ABD'de polis şiddetini protesto eden göstericilerin üzerine araç sürüldü: 1 ölü, 3 yaralı

15.06.2021 00:02
ABD'de polis şiddetini protesto eden göstericilerin üzerine araç sürüldü: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

NEW ABD'nin Minnesota eyaletinde, polis şiddetini protesto eden bir grubun üzerine araç sürülmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

NEW ABD'nin Minnesota eyaletinde, polis şiddetini protesto eden bir grubun üzerine araç sürülmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Minneapolis Polis Departmanı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, olayın evvelsi gün gece saat 23.40 sularında meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, polis şiddetini barışçıl şekilde protesto eden 40-50 kişilik bir grubun üzerine araç sürüldüğü, olayda ağır yaralanan yetişkin bir kadının kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Saldırıda yaralanan diğer 3 göstericinin de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı, ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığı kaydedildi.

Saldırgan sürücünün, olaydan sonra göstericiler tarafından yakalanarak polise teslim edildiği, saldırıyı neden gerçekleştirdiğinin ise soruşturulduğu ifade edildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Minnesota, Protesto, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de polis şiddetini protesto eden göstericilerin üzerine araç sürüldü: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

EURO 2020 E Grubu'nda İspanya, İsveç'le 0-0 berabere kaldı 00:01 EURO 2020 E Grubu'nda İspanya, İsveç'le 0-0 berabere kaldı Saniye saniye kaydedildi! Nöroloji uzmanı kendine saldıran şahısla böyle boğuştu 23:28 Saniye saniye kaydedildi! Nöroloji uzmanı kendine saldıran şahısla böyle boğuştu İtiraz Rusya'dan beklenirken ABD'den geldi! Biden, Ukrayna'nın NATO üyeliğine karşı çıktı 23:13 İtiraz Rusya'dan beklenirken ABD'den geldi! Biden, Ukrayna'nın NATO üyeliğine karşı çıktı
Szczesny, Avrupa Şampiyonası tarihinde kendi kalesine gol atan ilk kaleci oldu 22:55 Szczesny, Avrupa Şampiyonası tarihinde kendi kalesine gol atan ilk kaleci oldu Son Dakika! Biden, Erdoğan ile görüşmesini değerlendirdi: Pozitif ve verimli bir toplantı yaptık 22:36 Son Dakika! Biden, Erdoğan ile görüşmesini değerlendirdi: Pozitif ve verimli bir toplantı yaptık Umut Nayir, Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini yönetime iletti 21:59 Umut Nayir, Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini yönetime iletti
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı: ABD, PKK'ya desteğini sonlandırmalı 20:47 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı: ABD, PKK'ya desteğini sonlandırmalı ABD'ye mesaj gibi hamle! Erdoğan-Biden görüşmesinde gözler masadaki kitaba kilitlendi 20:25 ABD'ye mesaj gibi hamle! Erdoğan-Biden görüşmesinde gözler masadaki kitaba kilitlendi

Son Dakika Haberleri
19:43 Son Dakika: Aşılamada yeni rekor kırıldı! Bir günde 781 bin 351 kişi aşı yaptırdı
19:42 Hadise ve Kaan Yıldırım arasında sular durulmuyor! Hadise'nin son paylaşımı olay yarattı
19:22 Gaziantep Belediyesi'nden yeni uygulama! Sigarayı bırakana 5 gün izin, işe bisikletle gelene aylık 50 TL fazla ödeme
19:18 NATO aile fotoğrafına damga vuran olay! Liderlere NATO'nun önemini hatırlatan video izletildi
19:03 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden'ın görüşmesi başladı
19:03 Lyon, Kayserispor'un kapısını Doğan Alemdar için çaldı! 35 milyon TL teklif etti
18:36 Son Dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den "Türkiye, Afganistan'da kalacak mı?" sorusuna yanıt: Konuyu çalışıyoruz, Türkiye kilit rolde
18:20 Çekya'nın İskoçya'yı 2-0 yendiği karşılaşmada Schick'in attığı gol akıllara durgunluk verdi
18:15 Mustafa Cengiz rahatsızlığı sebebiyle tedavi altına alındı, 3 gün hastanede yatacak!
18:09 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden görüşmesi 1 saat ertelendi' Görüşme 19:00'a alındı
Ronaldo basın toplantısında gazlı içecek şişelerini masadan kaldırarak 'Su için' mesaj verdi Ronaldo basın toplantısında gazlı içecek şişelerini masadan kaldırarak 'Su için' mesaj verdi         
00:10
Evli adamla ilişkisi ortaya çıkan kadın, kendini Evli adamla ilişkisi ortaya çıkan kadın, kendini "Dini sohbetler ediyorduk" diyerek savundu         
23:30
Youtube, reklam politikasını değiştirdi Youtube, reklam politikasını değiştirdi         
23:16
Kadın kendini yangın merdivenine astı, manzarayı gören ailesi sinir krizi geçirdi Kadın kendini yangın merdivenine astı, manzarayı gören ailesi sinir krizi geçirdi         
23:05
Ukrayna'dan Rusya'yı çıldırtacak karar! NATO'nun yeni üyesi olacaklar Ukrayna'dan Rusya'yı çıldırtacak karar! NATO'nun yeni üyesi olacaklar         
22:44
'Para etmiyor' diye Akşener'in önüne döktüğü soğanları gidince geri topladı 'Para etmiyor' diye Akşener'in önüne döktüğü soğanları gidince geri topladı         
22:17
Tek şehir iki farklı görüntü: Bir tarafta yılanla sohbet ettiler, diğer tarafta taşladılar Tek şehir iki farklı görüntü: Bir tarafta yılanla sohbet ettiler, diğer tarafta taşladılar         
21:17
Ceren Duman davasında kan donduran ifadeler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu Ceren Duman davasında kan donduran ifadeler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu         
20:42
Korkunç kaza bir aileyi dağıttı: Anne ve oğul öldü, baba ve kız yaralandı Korkunç kaza bir aileyi dağıttı: Anne ve oğul öldü, baba ve kız yaralandı         
18:51
Yılan civcivlere saldırdı! Horoz kaçtı, anne tavuk ölümüne kafa tuttu Yılan civcivlere saldırdı! Horoz kaçtı, anne tavuk ölümüne kafa tuttu         
18:27
Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi         
17:10
NATO Zirvesi'ne damga vuran, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun renkli çorapları oldu NATO Zirvesi'ne damga vuran, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun renkli çorapları oldu         
16:06
İş Bankası, Türkiye'nin en güçlü markası oldu İş Bankası, Türkiye'nin en güçlü markası oldu         
15:41
Netanyahu koltuğu bırakamadı! 12 yıl oturduğu başbakanlık koltuğundan uyarılarak kaldırıldı Netanyahu koltuğu bırakamadı! 12 yıl oturduğu başbakanlık koltuğundan uyarılarak kaldırıldı         
13:50
Taşın üstündeki Taşın üstündeki "Adım Altun, yaşım 12 ve tecavüze uğruyorum yardım edin" yazısı üzerine polis alarma geçti         
12:43
Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi         
11:21
İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı         
08:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2021 00:29:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de polis şiddetini protesto eden göstericilerin üzerine araç sürüldü: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement