ABD'de polis şiddetini protesto eden kadının bebeğini ölümden polis kurtardı - Son Dakika

ABD'de polis şiddetini protesto eden kadının bebeğini ölümden polis kurtardı

ABD'de polis şiddeti protestolarına katılan bir kadın, protesto sırasında 11 aylık bebeğinin nefessiz kalması sonucu polisten yardım istedi.

ABD'de polis şiddetini protesto eden kadının bebeğini ölümden polis kurtardı, System.String[]

ABD'de polis şiddeti protestolarına katılan bir kadın, protesto sırasında 11 aylık bebeğinin nefessiz kalması sonucu polisten yardım istedi. Olaya müdahele eden polis, bebeğin nefes almasını sağlarken, o anlar güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Palmdale şehrinde polis şiddeti protestolarına 11 aylık bebeğiyle katılan bir kişi ile polis arasındaki ilginç diyalog şaşkınlığa neden oldu. Bebeği nefessiz kalan bir kişi, yardım için protestoda görevli bir polis memuruna gitti. Kadını ve bebeğini fark eden polis memuru Cameron Kinsey hemen kadının yanına giderek, bebeğe ilk yardımda bulundu. Kinsey, parmağını kullanarak bebeği kusturdu, daha sonra tekrar nefes alabilmesini sağladı.

BEBEĞİN MADENİ PARA YUTTUĞU ANLAŞILDI

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri ise bebeği tedavi için hastaneye kaldırdı. Hastanede bebeğin bir madeni para yuttuğu ve paranın da bebeğin boğazında takılarak, nefes almasını engellediği anlaşıldı. Bebeği nefessiz kalan kadın ise polise teşekkür ettiği ve eylemlere katılmaktan vazgeçtiği ifade edildi.


Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 01:27 Kaynak: DHA

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