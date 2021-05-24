ABD'de polis şiddetinin kurbanı George Floyd, ölüm yıl dönümü arifesinde anıldı - Son Dakika

ABD'de polis şiddetinin kurbanı George Floyd, ölüm yıl dönümü arifesinde anıldı

24.05.2021 11:42
ABD'de polis şiddetinin kurbanı George Floyd, ölüm yıl dönümü arifesinde anıldı, System.String[]

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde yüzlerce kişi, polis şiddetine kurban giden siyahi George Floyd'u andı.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde yüzlerce kişi, polis şiddetine kurban giden siyahi George Floyd'u andı.

Floyd'un ailesi, siyahi yakınlarını polis şiddetinde kaybedenler ve aktivistlerin de aralarında olduğu yüzlerce kişi, Floyd'un hayatını kaybetmesine neden olan polis memuru Derek Chauvin'in Minneapolis'te yargılandığı mahkeme binası önünde toplandı.

"Adalet olmadan barış olmaz" ve "Adını söyle" sloganlarının atıldığı gösteride, Floyd'un yanı sıra polisin öldürdüğü diğer siyahilerin fotoğraflarının yer aldığı dövizler taşındı.

Gösteride, yarın ölümünün birinci yıl dönümü olan Floyd ve polisin öldürdüğü diğer siyahiler için adalet istendi.

Minnesota Valisi Tim Walz, Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey ve Minnesota'nın St. Paul kentinin siyahi Belediye Başkanı Melvin Carter gibi isimler, gösteride Floyd ailesinin yanında yer aldı.

Floyd'un kız kardeşi Bridgett, yaptığı konuşmada, kardeşinin ölümünün ardından uzun ve acı verici bir yıl geçirdiklerini söyledi.

Ailesinin ve kendi hayatının göz açıp kapayıncaya kadar değişmesinin sinir bozucu olduğunu dile getiren Floyd, bunun nedenini hala bilmediklerini belirtti.

New York'ta da anıldı

Floyd'un erkek kardeşi Terrence da New York kentinin Brooklyn bölgesinde ağabeyi için düzenlenen anma programına katıldı.

Terrence Floyd, programda yaptığı konuşmada, katılımcılara ağabeyi ve ırkçı şiddetin diğer kurbanlarını unutmamaları çağrısı yaptı.

Floyd'un doğum yeri olan Kuzey Carolina ile Minneapolis'in bu hafta birçok anma etkinliğine ev sahipliği yapması bekleniyor.

George Floyd'un ölümü

Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alındığı sırada, 44 yaşındaki polis memuru Derek Chauvin'in 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede olduğu belirtilmiş, olayla ilgili görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve şiddetli protestolara neden olmuştu.

Floyd'un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmış, hakkında 2. ve 3. dereceden cinayet ve 2. dereceden adam öldürme suçlamalarıyla dava açılarak tutuklanmıştı.

Chauvin, 29 Mayıs 2020'den beri tutuklu bulunduğu Oak Park Heights'teki hapishaneden 10 Temmuz 2020'de, 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakılmıştı.

Floyd'un ölümünde kusurlu bulunan diğer 3 eski polis memuru da daha önce 750 bin dolar tutarındaki kefalet bedelini ödemeleri üzerine tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmişti.

3 eski polis memurunun, eyalet tarafından yöneltilen cinayet ve adam öldürme eylemine yardım ve yataklık suçlamalarından yargılanmasına ise ağustos ayında başlanması bekleniyor.

Chauvin en yüksek cezayı alabilir

Chauvin, Minnesota eyaleti tarafından 4 hafta süren yargılama sonucunda 21 Nisan'da jüri tarafından kendisine yöneltilen 2. ve 3. dereceden cinayet ile 2. dereceden adam öldürme suçlamalarının tümünden suçlu bulunmuştu.

Kararın okunmasının ardından Chauvin'in kefaleti kaldırılmış ve hapis cezası belli olana kadar beklemek üzere tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Chauvin davasına bakan yargıç Peter Cahill 12 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Floyd'un ölümünde "ağırlaştırılmış faktörler" bulunduğuna hükmetmişti.

Hukuk uzmanları, bu kararın, 25 Haziran'da hapis cezası süresi belli olacak Chauvin'e mevcut suçlamalar kapsamında en yüksek cezanın verilebileceği anlamına geldiği değerlendirmesinde bulunmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, George Floyd, Minnesota, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de polis şiddetinin kurbanı George Floyd, ölüm yıl dönümü arifesinde anıldı - Son Dakika


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