ABD'de polis şiddetiyle patlak veren protestolar ülke geneline yayıldı

ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından farklı kentlere sıçrayan gösteriler 4'üncü gününde hız kesmeden devam ediyorView on euronews

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Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi