Son dakika haber: ABD'de polis siyahi bir kişiyi yanlışlıkla gözaltına aldı - Son Dakika

ABD'nin Virginia eyaletindeki Lynnhaven Alışveriş Merkezi'nde ailesiyle yemek yiyen Jamar Mackey adlı siyahi bir kişi polis tarafından yanlışlıkla gözaltına alınması tepki çekti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Virginia eyaletindeki Lynnhaven Alışveriş Merkezi'nde ailesiyle yemek yiyen Jamar Mackey adlı siyahi bir kişi polis tarafından yanlışlıkla gözaltına alındı. Gözaltına alındığına inanamayan Mackey polislere, " Ciddi misiniz ?" diye sordu.Ardından polis yanlış kişiyi gözaltına aldıklarını fark edince özür dileyerek Mackey'i serbest bıraktı. Polis açıklamasında,"Çalıntı kredi kartı kullanan birinin tarifini aldık, siyahi bir erkekti ve siyah giyiyordu" ifadelerini kullandı. Olay anına ilişkin kayda alınan görüntüde, Mackey'in polislere, "Siyah Hayatlar Önemli, neden mücadele ettiğimizi görün" ifadesini kullandı. Olayın sosyal medyada duyulması üzerine yüzlerce kişi polislere tepki gösterdi.