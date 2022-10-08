ABD polisi aracında yemek yiyen genci silahla yaraladı - Son Dakika
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ABD polisi aracında yemek yiyen genci silahla yaraladı

08.10.2022 21:04

ABD'nin Texas eyaletinde polis memuru otoparktaki aracında hamburger yiyen gence dışarı çıkması talimata uymaması üzerine kurşun yağdırdı. 10 el ateş açtığı belirtilen polisin yapılan incelemeler sonrası görevden alındığı belirtildi.

San Antonio şehrinde gece yarısı yaşanan olayda polis memuru James Brennand, park halindeki aracında hamburger yiyen Eric Cantu'nun arabasından inmesini istedi. Gencin polisin verdiği talimatı yerine getirmeyerek aracını geri vitese takması üzerine Brennand, defalarca ateş ederek 17 yaşındaki genci vücudunun değişik yerlerinden yaraladı.

SÖYLEDİĞİNİ YAPMAYINCA KURŞUNA DİZDİ

San Antonio Polis Departmanından yapılan açıklamada, göreve yeni başlayan Brennand'ın, başka bir şikayet üzerine bir fast-food restoranına gittiği, ancak çalıntı olduğunu düşündüğü araca yönelerek herhangi bir açıklama yapmaksızın arabasının içinde oturan Cantu'dan dışarı çıkmasını istediği ve söyleneni yerine getirmeyen şüpheli gence ateş açtığı belirtildi.

GÖREVDEN ATILDI

Polis Departmanı yetkilisi Alyssa Campos videolu açıklamasında, polisin bu davranışının doğru olmadığı, vücut kamerasındaki kayıtların incelendikten sonra kendisinin görevden atıldığı bilgisini paylaştı.

10 EL ATEŞ ETTİ

Polisin paylaştığı görüntülerde, acemi polis memurunun araçta bulunan kız arkadaşıyla birlikte kaçmaya çalışan Cantu'ya önce 6 sonra tekrar 4 el ateş ettiği görüldü. Aracının içinde birden fazla kurşunla yaralanan gencin hastanede tedavisinin devam ettiği bildirildi.

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Kaynak: AA

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