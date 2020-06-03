ABD'de polisin öldürdüğü George Floyd'un kızından mesaj var: Babam dünyayı değiştirdi - Son Dakika

ABD'de polisin öldürdüğü George Floyd'un kızından mesaj var: Babam dünyayı değiştirdi

ABD'nin Minneapolis kentinde polis tarafından öldürülen siyahi vatandaş George Floyd'un yakın arkadaşı, NBA oyuncusu Stephen Jackson, Floyd'un altı yaşındaki kızının videosunu paylaştı. Videoda Floyd'un minik kızı Gianna'nın kollarını açarak "Babam dünyayı değiştirdi" dediği görülüyor.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde 46 yaşındaki siyahi vatandaş George Floyd'un polis memuru Derek Chauvin tarafından boğularak öldürülmesinin ardından sokaklar günlerdir savaş alanına döndü. Irkçılık protestoları hala devam ederken, Floyd'un kızı Gianna, "Babam dünyayı değiştirdi" dedi.

GEORGE FLOYD'UN EN YAKIN ARKADAŞI PAYLAŞTI

George Floyd'un yakın arkadaşı, eski NBA oyuncusu Stephen Jackson, Floyd'un altı yaşındaki kızının videosunu paylaştı. Instagram'dan paylaşılan videoda Jackson'ın omuzlarında olan Floyd'un minik kızı Gianna kollarını açarak "Babam dünyayı değiştirdi" derken görülüyor.

Jackson'ın "Haklısın GiGi, baban dünyayı değiştirdi" notuyla paylaştığı video kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Jackson, Gianna'yı hayatının her aşamasında destekleyeceğini, onun gözyaşlarını sileceğini belirterek onun için bir baba figürü olmaya çalışacağını açıkladı.

"ONUN İÇİN ADALETİ SAĞLAYACAĞIZ"

Jackson mücadelelerinin devam edeceğinin altını çizerek "Floyd artık aramızda olmayabilir ama ben buradayım. Adaletin yerini bulması için buradayım. Kardeşim Floyd için adaleti sağlayacağız" dedi.

ABD'de polisin öldürdüğü George Floyd'un kızından mesaj var: Babam dünyayı değiştirdi
Amerika Birleşik Devletleri, Michael Jackson, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 11:49 

Son Dakika Dünya ABD'de polisin öldürdüğü George Floyd'un kızından mesaj var: Babam dünyayı değiştirdi - Son Dakika Dünya

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